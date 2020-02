EU-Schlachtrindermärkte Zuschläge für Bullen und Kühe

Foto: jus RInderrücken zur Reifung im Kühlhaus.

In der Europäischen Union haben die Preise für Schlachtrinder zuletzt überwiegend etwas angezogen, so dass Fleischverarbeiter und Metzgereien nochmals tiefer in die Tasche greifen müssen.

Jungbullen der Handelsklasse R3 wurden nach Angaben der Europäischen Kommission in der Woche zum 16. Februar im Mittel der meldenden Mitgliedstaa