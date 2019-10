EU-Schlachtschweinemärkte China beflügelt die Geschäfte

Foto: jus Schweinehälften im Kühlraum.

Während hierzulande das Angebot Mitte Oktober zunahm, behindern in Spanien Straßenblockaden die Vermarktung. In der gesamten Europäischen Union tendierten die Preise für Schlachtschweine nach Kommissionsangaben in der Woche zum 13. Oktober stabil.

Am deutschen Schlachtschweinemarkt hat das Angebot Mitte Oktober weiter zugenommen; es wurde von den Schlachtbetrieben jedoch zu stabilen Preisen komp