EU-Schlachtschweinemärkte Handel ohne Kursziel

Foto: jus Schweinehälften im Kühlhaus.

Themenseiten zu diesem Artikel: Afrikanische Schweinepest

VEZG-Notierung unverändert zur Vorwoche - Preise in Frankreich und Dänemark sowie Österreich bewegen sich ebenfalls seitwärts - VLV sieht Ende der Talfahrt erreicht - Situation in Belgien auf dem Weg zur Normalität - Notierungen in Spanien und Italien geben geringfügig nach - EU-Durchschnittspreis unter der Marke von 140 Euro.

In Deutschland und den Nachbarländern haben sich die Schlachtschweinemärkte zuletzt weitgehend im Gleichgewicht befunden, weshalb die Preise