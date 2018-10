EU-Schlachtschweinemärkte Impulse bleiben aus

Foto: jus Schweinehälften im Kühlraum.

VEZG sieht den Lebendmarkt als weitgehend ausgeglichen - Leitnotierung in Deutschland bleibt mit 1,40 Euro unverändert - Einige Schlachtbetriebe sollen aber weniger zahlen - Notierungen in Dänemark und Österreich ebenfalls stabil - Saisonale Preisschwächen in Italien und Spanien.

Trotz des Ausfalls eines Schlachttags wegen des Nationalfeiertags ist es am deutschen Schlachtschweinemarkt nicht zu größeren Überh&au