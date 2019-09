EU-Schlachtschweinemärkte Kurse behaupten sich

Foto: jus In Europa gibt es wenig Bewegung bei den Preisen für Schlachtschweine.

Die Notierungen halten sich in der Europäischen Union auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Der AgE-Wochenbericht.

Der Schlachtschweinemarkt in Deutschland und in der Europäischen Union ist in der vergangenen Woche weiterhin von stabilen Tendenzen geprägt