EU-Schlachtschweinemärkte Kurse notieren meist stabil

Foto: jus Der Handel mit Schweinefleisch verläuft Mitte Juni ohne Impulse.

Das Angebot an Schlachtschweinen und die Gewichte der angelieferten Tiere sind in der vergangenen Woche in der Europäischen Union saisonal weiter gestiegen. Anders als in früheren Jahren hat das aber nicht zu einer Preisabschwächung geführt, denn der Bedarf der Fleischhersteller ist wegen des boomenden China-Geschäfts groß.

In Deutschland hat das Lebendangebot auch wegen „geschobener Schweine“ aufgrund des vorherigen Feiertages zugenommen. Doch Angebot und Nac