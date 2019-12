EU-Schlachtschweinemärkte Notierungen auf dem Höhepunkt

Foto: jus Das Weihnachtsgeschäft und die Exporte nach Asien feuern die Nachfrage nach Schweinefleisch an.

Themenseiten zu diesem Artikel: Notierung Fleischmarkt

Schlachtreife Tiere knapp und teuer. Die Kurse für Schlachtschweine steigen an den Schlachtvieh- und Fleischmärkten der Europäischen Union weiter an.

Die außergewöhnliche Situation am Schweinemarkt hat die Erzeugerpreise in vielen Ländern der Europäischen Union in der vergangene