EU-Schlachtschweinemärkte Notierungen vorerst stabil

Foto: jus Schweinehälften im Kühlhaus.

Weiterhin hohes Angebot an Schlachtschweinen in der EU auch nach dem Jahreswechsel. Unveränderte Kurse in vielen Mitgliedstaaten. Die Schlachtgewichte erreichen Rekordhöhen. Die Preise 2018 liegen fast zwölf Prozent unter Vorjahresniveau.

In Deutschland und der Europäischen Union fällt das Angebot an Schlachtschweinen nach dem Jahreswechsel weiterhin umfangreich aus. Zudem kom