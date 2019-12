EU-Schlachtschweinemärkte Rekordkurse bestätigt

Foto: uk Schweinehälften

Das Lebendangebot nimmt europaweit vor Weihnachten zu. So bestätigen die meisten Länder die Rekordpreise für Schlachtschweine. In Italien und Spanien werden Aufschläge gezahlt.

Das Aufkommen an Schlachtschweinen in Deutschland ist Mitte Dezember merklich gestiegen und die Angebotslage nicht mehr so knapp wie zuvor. Marktbeoba