EU-Schlachtschweinemärkte Zwischen Abschlägen und Nachfrage

Foto: mm Schweinehälften.in einem belgischen Kühlhaus.

VEZG-Notierung unverändert - Feiertage sorgen für Überangebot an schlachtreifen Tieren - Preise in Belgien, Dänemark und Österreich bewegen sich ebenfalls seitwärts - Mäster in Frankreich, Italien und Spanien müssen Abschläge hinnehmen - Marktteilnehmer berichten von gesteigertem Interesse chinesischer Käufer - EU-Durchschnittspreis gibt weiter nach.

Die Entwicklung der EU-Schlachtschweinemärkte dürften vom bevorstehenden Feiertag Allerheiligen und - in Deutschland und Österreich - v