EU-Schlachtschweinemarkt Allerorts Aufschläge

Foto: jus Zerlegung von Schweinefleisch.

Nach wochenlangem Stillstand ist in Deutschland und in der gesamten Europäischen Union wieder Bewegung in die Preise für Schlachtschweine gekommen, die vergangene Woche auf breiter Front stiegen.

Die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) setzte am 13. März ihre Leitnotierung um drei Cent auf 1,43 Euro