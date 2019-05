EU-Schlachtschweinemärkte Notierungen ziehen wieder an

Foto: jus Schweinehälften im Kühöhaus.

Nach dem feiertagsbedingten Ausfall von Schlachttagen in den Vorwochen konnten die Schlachtbetriebe in der Europäischen Union ihre Kapazitäten zuletzt wieder voll nutzen. Dabei traf die erhöhte Nachfrage am Schlachtschweinemarkt meist auf ein stabiles Lebendangebot, da sich über die Feiertagswochen keine Überhänge aufgebaut hatten.

In Deutschland berichtete die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) von einem insgesamt nur knapp bedarfsdeckenden A