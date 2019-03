Glühende Roste Gut gerüstet für die heißen Zeiten

Foto: BBQ-Fotos / Fotolia.com Das Grillen wird anspruchsvoller: bei Equipment, Zubehör, Fleisch und Zutaten.

In der bevorstehenden Grillsaison könnten beim Equipment die Pellet-Grills in den Fokus rücken. Die sind in den USA ein Riesenthema. Auf dem Rost landen derweil zunehmend außergewöhnliche Teilstücke von Rind und Schwein. Unverzichtbare Zusatzartikel sind die Rubs.

von Dieter HeimigDer American Way of Barbecue wird auch bei uns immer beliebter. Zu dieser Einschätzung kommt Alexander Schäfer. Er ist Mitg