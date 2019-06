Hygiene Design mit Hand und Fuß

Foto: jur Hygieneschleuse

Themenseiten zu diesem Artikel: IFFA Umweltschutz Hygiene Bekleidung

Die Anbieter von Reinigungsmitteln und Lösungen zur Verbesserung der Betriebshygiene legten ihren Schwerpunkt bei der IFFA auf eine effizientere Reinigung, Umweltschutz und Ressourcenschonung.

Kaum ein Arbeitsplatz in der Lebensmittelbranche erfordert eine so penible und sorgfältige Hygiene wie die fleischverarbeitenden Betriebe. An den