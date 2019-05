IFFA 2019 Obere Metzgerei ist der Champion

Foto: DFV Der Champion der IFFA2019 ist gekürt: Die Obere Metzgerei Franz Winterhalter entscheidet den Gesamtsieg der Internationalen Qualitätswettbewerbe des Deutschen Fleischer-Verbands für sich mit 67 Goldmedaillen.

Der IFFA-Champion 2019 kommt aus dem Schwarzwald. Die Obere Metzgerei Franz Winterhalter aus Elzach trat auf der Internationalen Fleischerei-Fachausstellung IFFA 2019 mit Spezialitäten aus dem eigenen Sortiment in einem Teilnehmerfeld von rund 2.000 Produkten aus aller Welt an und wurde mit einem Medaillenregen belohnt. Am Ende konnte die Obere Metzgerei über 67 Goldmedaillen aus vier Wettbewerben mit nach Hause nehmen.

Der Deutsche Fleischer-Verband zeichnete diese außergewöhnliche Leistung mit einem Siegerpokal für den Einzelwettbewerb für Schin