Möllers Köttbullar Ein Restaurant nur für Fleischbällchen

Foto: imago images / Petra Schneider Die Köttbullar liefert die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH), die die Fleischbällchen nach Möllers eigener Rezeptur herstellt.

In Berlin Kreuzberg eröffnete Anfang Juli das wohl erste reine Köttbullar-Konzept der Republik. Die Macher setzen auf hochwertige Zutaten direkt vom Erzeuger.

von Markus Roman (FOOD) Köttbullar ist in Deutschland vor allem ein Synonym für das Essen in den Restaurants von Ikea. In Berlin erö