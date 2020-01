Notierung Preisdämpfer am EU-Markt

Foto: jus Schweinehälften im Kühlraum.

Der Jahresbeginn in der Europäischen Union ist von Überhängen am Schlachtschweinemarkt geprägt. So geben die Kurse für Schlachtschweine in den wichtigen Produzentenländern deutlich nach. Die Volksrepublik China versucht die Preise für importiertes Schweinefleisch zu drücken.

Zum Jahresauftakt haben in Deutschland und in vielen anderen Staaten der Europäischen Union die Preise für Schlachtschweine deutlich nachgeg