Schlachtschweinemärkte Kursschwäche in Südeuropa

Foto: jus In Südeuropa setzte vom 22. bis 28. Oktober der für diese Jahreszeit typische saisonale Verfall der Schlachtschweinepreise fort.

Keine Überhänge am deutschen Schlachtschweinemarkt nach den Feiertagen - VEZG-Preis bleibt mit 1,36 Euro unverändert - Fleischnachfrage hat sich belebt - Stabile Notierungen auch in Dänemark und Österreich - Erneut rückläufige Schweinepreise in Spanien und Italien.

Am deutschen Schlachtschweinemarkt hat der feiertagsbedingte Ausfall von Schlachttagen in der vergangenen Woche die Vermarktung schlachtreifer Tiere k