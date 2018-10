Schlachtschweinemärkte Notierungen europaweit unter Druck

Foto: jus In Belgien bestimmt aktuell die Afrikanische Schweinepest das Geschehen an den Schlachtvieh- und Fleischmärkten.

Großes Schweineangebot in Europa - VEZG-Notierung sinkt um vier Cent auf das Hauspreisniveau der Schlachtbetriebe von 1,36 Euro - Abfluss der umfangreichen Stückzahlen aber kein Problem - Aktuelle Notierungen für Schlachtschweine in vielen EU-Ländern unter Druck - Nur Danish Crown hält Ankaufspreis stabil.

Am Schlachtschweinemarkt in Deutschland und in der Europäischen Union haben die Erzeugerpreise Mitte Oktober ihre Talfahrt weiter fortgesetzt. Di