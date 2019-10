Schlachtvieh- und Fleischmärkte Flotte Geschäfte trotz Feiertagen

Im Handel mit Schlachtrindern halten sich Angebot und Nachfrage nach männlichen und weiblichen Tieren die Waage. Der Schweinemarkt zeigt sich auf ganzer Linie stabil, trotz eingeschränkter Schlachtungen.

von Matthias Kohlmüller, AMI Weniger Überhänge als erwartetObwohl in dieser Woche, zumindest in einigen Bundesländern, am Donne