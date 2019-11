Schlachtvieh- und Fleischmärkte Höhenflug überdauert den Herbst

Themenseiten zu diesem Artikel: Fleischmarkt China

Dass die Nachfrage nach Jungbullen zunimmt und die Preise langsam steigen, ist in dieser Zeit des Jahres nicht ungewöhnlich. Anders als in den Vorjahren sind nun auch die Schlachtschweine knapp, der übliche Preisverfall im Herbst scheint auszufallen.

von Dr. Tim Koch Knappes Angebot an SchlachtschweinenNachdem die Feiertage in einigen Bundesländern in der vergangenen Woche zu einer etwas ve