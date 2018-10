Schlachtvieh- und Fleischmärkte Schwein profitiert von Aktionen

Foto: pxhere.com

Im Handel mit Schlachtvieh gleichen sich sowohl bei den Jungbullen als auch bei den Schweinen Angebot und Nachfrage an. Lediglich bei weiblichen Schlachtrindern bleibt der Preisdruck bestehen. Insgesamt sind relativ ausgewogene Marktverhältnisse zu beobachten.

von Tim Koch Kaum Überhänge bei SchlachtschweinenObwohl in der aktuellen Woche, zumindest in einigen Bundesländern, am Mittwoch bzw.