Schlachtvieh- und Fleischmärkte Sonne belebt die Geschäfte

Foto: Thomas Fedra In der Woche vor Pfingsten liegt der Schwerpunkt der Verkaufsaktionen auf verschiedenen Steakartikeln.

Während der Handel mit Rindfleisch relativ schleppend verläuft, gestaltet sich die Nachfrage nach Schweinefleisch belebter als zuvor. Bei den Schlachtrindern herrscht über alle Kategorien Preisdruck vor. Im Handel mit Schlachtschweinen sind eine steigende Kurse wahrscheinlich.

von Mechthild Cloppenburg Begrenztes Angebot an SchlachtschweinenDas Aufkommen an Schlachtschweinen fällt aktuell eher knapp aus. In der lau