Schlachtvieh- und Fleischmärkte Viehhandel läuft flott

Foto: jus Gerade Kühe sind zurzeit gefragt.

Die Nachfrage nach Schlachttieren hat sich in der laufenden Woche fast durchweg belebt. Gerade Kühe sind weiter gefragt. Aber auch der Handel mit Jungbullen verläuft aktuell flotter. Schlachtschweine werden ebenfalls zügig geordert, das Angebot geht etwas zurück.

von Dr. Tim Koch Schweinemarkt belebt sich nur langsamDas Angebot an schlachtreifen Schweinen scheint in der laufenden Berichtswoche noch einmal et