Schweine-Märkte Nachfrage entspricht Angebot

Foto: jus In Europa gibt es wenig Bewegung bei Preisen für Schlachtschweine.

Schlachtbänder in Österreich, Spanien und Frankreich laufen auf Hochtouren. Leitnotierung in Deutschland bleibt stabil.

Ein umfangreiches Angebot an Schlachtschweinen und hohe Schlachtgewichte haben in der vergangenen Woche in Deutschland für einen gut versorgten L