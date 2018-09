Schweineproduktion Halter stocken auf

Foto: Pixabay Ferkel beim Säugen.

Schweinehalter in der EU stocken ihre Herden auf - Nach vorläufigen Daten nahm der Bestand bis zum Frühsommer gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Prozent zu - Zahl der Sauen aber leicht rückläufig - Große Bestandszuwächse in Spanien und Polen - Weniger Tiere in Deutschland - EU-Schweinefleischerzeugung wächst - Marktpreise bleiben unterdurchschnittlich.

Die Schweinehalter in der Europäischen Union haben ihre Bestände in den zwölf Monaten bis zum Frühsommer 2018 meist aufgestoc