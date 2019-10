Viehzählung Weniger Schweine in Europas Ställen

Foto: si Die Schweineherde der Europäischen Union wird kleiner.

Themenseiten zu diesem Artikel: USDA Schweinebestand

Die Tierhalter in der EU stocken ihre Herden ab. Der Bestand in Deutschland ist auf dem niedrigsten Stand seit 2004. Die ASP dezimiert die Schweinepopulation in Polen und Rumänien.

Die Schweinehalter in der Europäischen Union haben ihre Bestände in den zwölf Monaten bis zum Frühsommer 2019 überwiegen