Fleischfreie Alternativen Burger King testet Pflanzen-Burger

Foto: Burger King Burger King testet laut US-Medien in ausgewählten Restaurants Burger auf Pflanzenbasis.

Burger King testet derzeit in ausgewählten US-Restaurants fleischfreie Patties. Das Produkt soll wie Fleisch aussehen, nach Fleisch riechen - allerdings hundertprozentig vegan sein.

Laut einem Bericht der New York Times testet der US-Systemgastronom Burger King derzeit in rund 60 Restaurants in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri