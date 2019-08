Fleischfreie Alternativen Setzt aufs Original anstatt auf Fakes!

Foto: Shawn Hempel / AdobeStock Lieber echtes Fleisch anstatt Fake: Es gibt genügend Argumente für das Naturprodukt.

Als Mitarbeiter in der Fleischbranche müssen wir zeigen, wo wir stehen. Wer seine Zukunft in der Herstellung und dem Verkauf von Pflanzenwurst findet, soll dabei glücklich werden. Die meisten von uns sind aber gut beraten, was Fake ist, auch als Fake zu benennen. Unsere Kernkompetenz ist das Original.

Wir gewinnen am meisten, wenn wir diese Kompetenz stärken. Hier sind drei Beispiele der alternativen Produkte, die gern so tun als wären sie