Ladenbau Neuer Glanz und alter Charme

Foto: mkt Eine helle und freundliche Atmosphäre empfängt die Kunden beim Betreten des neuen Ladengeschäfts.

Themenseiten zu diesem Artikel: Ladenbau

In der Schwarzwaldmetzgerei Damm in Zell am Harmersbach nahmen die Inhaber ein Jubiläum zum Anlass, den 1980er-Jahre-Stil des Ladens zugunsten eines freundlicheren und zugleich authentischen Erscheinungsbilds umzugestalten.

von Kurt MeierNach 38 Jahren wurde es langsam Zeit, unser Fleischer-Fachgeschäft zu modernisieren.“ Das erklärt Mathias Damm, der vor