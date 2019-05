Nährwertkennzeichnung MRI präsentiert eigenes Modell

Foto: MRI

In die Diskussion um die geeignete grafische Nährwertkennzeichnung bringt nun die Ressortforschung des Bundes ihr eigenes Modell ein. Dem MRI zufolge soll es die Verbindung zwischen dem schaffen, was "bisher schon an Gutem und Vorteilhaftem vorhanden ist".

Der Entwurf des Karlsruher Max Rubner-Instituts (MRI) orientiert sich am bestehenden Bio-Siegel des Bundesernährungsministeriums (BMEL) und greif