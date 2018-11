ASP Virus in chinesischer Wurst entdeckt

Foto: Pixabay Fleischwaren können das ASP-Virus übertragen.

In Taiwan ist Ende Oktober in einer Wurst aus China das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nachgewiesen worden. Das verunreinigte Fleischprodukt wurde in einer Mülltonne im Hafen von Kinmen, einer Taiwan vorgelagerten Insel, gefunden und wurde dort offenbar von einem Passagier aus China entsorgt.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Taiwan wurde die Wurst von der WH-Gruppe produziert. Bereits Anfang Oktober war an einem Flughafen im