Afrikanische Schweinepest Virus schwelt in Polen weiter

Foto: Pixabay Gruppe von Wildschweinen. Die Schwarzkittel schleppen die Afrikanische Schweinepest (ASP) in die Europäische Union ein.

Nachdem in Polen die Afrikanische Schweinepest (ASP) in den vergangenen Monaten fast ausschließlich im Wildschweinbestand grassierte, ist es zuletzt auch wieder zu Ausbrüchen in Schweinehaltungen gekommen.

Die Oberste Veterinärbehörde bestätigte in der vergangenen Woche einen Fall nahe der Stadt Ratowice in der Wojewodschaft Großpole