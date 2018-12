Afrikanische Schweinepest Weiter Probleme in Rumänien

Foto: pxhere.com Wildschwein mit zwei Frischlingen

Themenseiten zu diesem Artikel: Afrikanische Schweinepest

In Europa hat sich im Baltikum und in Polen die ASP-Situation zuletzt etwas entspannt. Zwar gibt es dort immer noch Funde von infizierten Wildschweinen, doch wurden schon seit längerem keine Ausbrüche in Nutzschweine-Beständen mehr gemeldet.

In Polen - dort gab es den jüngsten ASP-Fall bei Hausschweinen Mitte September - wurden kürzlich in 60 Gemeinden Auflagen wie Transportrestr