Australien Trockenheit lässt Rinderherden schrumpfen

Foto: imago images / AAP Auktion von Rindern in Roma, Queensland.

Themenseiten zu diesem Artikel: Australien Rinderherde Schlachtaufkommen

Der Winter und der Start in den Frühling haben in Australien zu wenig Regen gebracht, um den in weiten Landesteilen bestehenden Feuchtigkeitsmangel im Boden zu beenden. Wegen der Wasserknappheit und steigender Futterkosten setzt sich laut der Branchenorganisation Meat and Livestock Australia (MLA) der Abbau der Rinderbestände fort.

Im August lagen die Schlachtungen den 16. Monat in Folge über dem jeweiligen Vorjahresniveau und der Anteil der weiblichen Tiere am Schlachtaufko