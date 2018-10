Belgien Maßgeschneidert und immer frisch

Foto: jus In Belgien gingen 2017 insgesamt 10,95 Mio. Schweine an die Haken.

In Belgien ist der Fleischsektor eine feste Wirtschaftsgröße. Im Exportgeschäft gehört das Land bei Schweine-, Rind- und Kalbfleisch zu den Spitzenreitern in Europa. Das Belgian Meat Office (BMO) präsentiert sich in Kürze auf dem Sial.

Die Agrar- und Fleischwirtschaft sind in Belgien besonders wichtige Wirtschaftsfaktoren. Weil im Königreich mehr Fleisch erzeugt als verzehrt wir