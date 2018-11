Beyond Meat Burger kommt nach Deutschland

Foto: Beyond Meat Der fleischfreie Burger aus den USA kommt nach Deutschland.

Die Markteinführung des Beyond Meat Burgers hatte sich hierzulande verzögert. In Kürze ist der fleischfreie Pattie in Handel und Gastronomie verfügbar.

Das US-amerikanische Start-up Beyond Meat produziert auf Erbsenbasis ein veganes Produkt, das wie Rindfleisch schmeckt. Der Veggie-Burger hat auf dem