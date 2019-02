Bio-Markt Der Umsatz wächst

Foto: si Bio-Fleisch bleibt ein Nischen-Segment.

Auch in diesem Jahr kann die Bio-Branche frohe Botschaften verkünden. In 2018 wuchs der Markt für Bio-Lebensmittel in Deutschland um 5,5 Prozent. Bei Fleisch- und Wurst bleibt der Bio-Markt jedoch weiter ein Nischensegment.

Henrike Schirmacher (az) und Sandra SielerDer Umsatz der Bio-Lebensmittelbranche lag im vergangenen Jahr bei fast 11 Mrd. Euro. Das teilte der Dachver