Coronavirus Nun auch Infizierte in Münchner Schlachthaus

Foto: imago images / blickwinkel Nun auch Corona-Infektionen in einem Müchener Schlachtbetrieb.

In einem Münchner Schweineschlachtbetrieb gibt es zwei Coronavirus-Infektionsfälle. Der Betrieb läuft wie gewohnt weiter.

Nun also auch in der bayerischen Landeshauptstadt: In einem Schweineschlachtbetrieb wurden zwei Mitarbeiter positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 geteste