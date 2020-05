Coronavirus Schlachthöfe im Fokus

Foto: imago images / Revierfoto Der Standort von Westfleisch in Coesfeld wird vorübergehend geschlossen. In dem Schlachtbetrieb wurden bisher 191 Mitarbeiter positiv getestet.

Am Wochenende stiegen die Neu-Infektionen mit dem Coronavirus in mehreren Landkreisen wieder besorgniserregend an. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen lag das vor allem an hohen Infektionszahlen in der Belegschaft von Schlachtbetrieben.

In Coesfeld stehen die Bänder inzwischen still. Mehr als 200 Mitarbeiter des Fleischcenters der Westfleisch hat das Gesundheitsamt bis zum vergan