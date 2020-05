Coronavirus Viele Schlachter genesen

Foto: Ralf Baumgarten / Die Lebensmittelwirtschaft In den von der Pandemie stark betroffenen Werken von Westfleisch und Müller Fleisch entspannt sich die Lage.

In der von dem Coronavirus hart betroffenen Fleischbranche gibt es Lichtblicke. So melden Westfleisch und die Müller-Gruppe die Gesundung eines Großteils ihrer Mitarbeiter.

von Beate HofmannBei Westfleisch gebe es laut Unternehmensangaben in den bisher ausgewerteten Tests in den vier Fleischbetrieben in Hamm, Gelsenkirche