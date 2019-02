EU-Märkte Schweinepreise kommen in Bewegung

Foto: Rabobank Das Angebot an schlachtreifen Tieren liegt derzeit merklich unter dem Vorjahresniveau.

In der EU sind in der vergangenen Woche die Stückzahlen und Schlachtgewichte von schlachtreifen Schweinen weiter zurückgependelt, was nach wochenlangem Stillstand zu anziehenden Preisen führte.

In Deutschland berichtete die Vereinigung der Erzeugergemeinschaft für Vieh und Fleisch (VEZG) von einem Angebot, das für die aktuelle Schla