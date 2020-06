EU-Schweinemärkte Kein Stau nach Pfingsten

Foto: imago images / Panthermedia Die Wiedereröffnung der Gastronomie sorgt in Europa für eine Belebung der Nachfrage.

Der Ausfall eines Schlachttages an Pfingsten brachte keine Überhänge am deutschen Schlachtschweinemarkt. In Österreich und Spanien ziehen die Preise an.

Obwohl in der vergangenen Woche wegen des Pfingstmontags ein Schlachttag fehlte, haben sich in Deutschland keine Schweine aufgestaut. Das zur Verf&uum