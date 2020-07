EU-Schlachtschweinemarkt Preise fallen auf breiter Front

Foto: CPF

Überhänge am deutschen Schlachtschweinemarkt nehmen nach dem Ausfall des Werkes in Rheda zu. Auch in Belgien und den Niederlanden stehen die Preise unter Druck.

Mit Verzögerung hat sich die Schließung des größten deutschen Schweineschlachthofes der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbr&uum