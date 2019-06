EU-Schweinemarkt Hitzewelle dämpft Geschäfte

Foto: Pixabay.com Bei tropischen Temperaturen haben die Verbraucher weniger Lust auf Fleisch. Das schwächt die eh schon verhaltene Nachfrage noch zusätzlich.

Die auf Rekordwerte gestiegenen Temperaturen haben in der vergangenen Woche in Deutschland und auch in anderen Ländern der Europäischen Union zu rückläufigen Handelsmengen von Schweinefleisch und Schweinen geführt.

Einerseits ließ laut Analysten der „Hitzestress“ die Schlachtschweine weniger schnell wachsen, weshalb das Angebot weiter zur&