Eidmann Ein Fachgeschäft wie aus dem Bauhaus

Foto: jr Karl Eidmann ist Enkel des Gründers und führt das Unternehmen zusammen mit dem Gesellschafter Carsten Koch.

Als Werksverkauf firmiert das Fleischer-Fachgeschäft der Karl Eidmann GmbH & Co. KG im hessischen Bruchköbel. Was sich nach einem reinen Schnäppchenmarkt anhört, erweist sich nach dem aufwendigen Umbau als Fundgrube für Feinschmecker mit nahezu unbegrenzter Auswahl.

Das 1914 gegründete Unternehmen, das 1919 an den heutigen Standort an der Karl-Eidmann-Straße umgezogen ist, gliederte vor 21 Jahren an der