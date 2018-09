Ernährungsindustrie Umsätze schrumpfen weiter

Foto: R. B. / pixelio.de Die sinkenden Umsätze zogen sich über Inlands- und Auslandsgeschäft gleichermaßen.

Die deutschen Lebensmittelhersteller haben im Juni den zweiten Monat in Folge einen geringeren Umsatz verzeichnet als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Das lag sowohl am Inlands- als auch am Auslandsgeschäft.

Insgesamt sanken die Erlöse gegenüber Juni 2017 um 1,5 Prozent auf 14,96 Mrd. Euro. Das berichtete die Bundesvereinigung der Deutschen