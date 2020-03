Fleischfreie Alternativen Beyond Meat erobert China

Foto: Beyond Meat Auch in Deutschland treffen fleischfreie Burger auf großes Interesse.

Der US-Hersteller will von der ASP-Krise profitieren und in der Volksrepublik eigene Produktionskapazitäten schaffen.

Die pflanzlichen Fleischersatzprodukte von Beyond Meat sollen in diesem Jahr in Asien und Europa weitere Marktanteile gewinnen. Im Interview mit dem U