Fleischalternativen Vion springt auf den Veggie-Zug

Foto: Vion Vion sieht Potenzial im wachsenden Markt für Fleischalternativen.

Vion schließt den Rinderschlachthof in Leeuwarden. Dort will der Fleischkonzern in Zukunft pflanzliche Fleischersatzprodukte produzieren.

Der deutsch-niederländische Fleischkonzern Vion macht mit der Umsetzung seiner Strategie für Fleischalternativen ernst. Am Standort Leeuward