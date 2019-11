Fleischfreie Alternativen Burger King bringt Rebel Whopper an den Start

Foto: Burger King Der neue Rebel Whopper kommt ganz ohne Fleisch aus.

Die Unilever-Marke „The Vegetarian Butcher“ führt gemeinsam mit Burger King den fleischfreien Rebel Whopper in über 25 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ein. Der neue Whopper wird ab sofort in rund 2.500 Burger King-Restaurants erhältlich sein.

Der Rebel Whopper ist seit dieser Woche Teil des Standardsortiments des US-amerikanischen Systemgastronomen und soll laut Mitteilung als fleischfreie